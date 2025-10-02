Разработчика ChatGPT оценили в $500 млрд

Американская компания OpenAI, прославившаяся своей разработкой ChatGPT, успешно завершила привлечение средств от инвесторов, в ходе которого она получила оценку в $500 млрд.

Фото: Shelby Tauber / Pool / Reuters Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман

OpenAI продала свои доли на $6,6 млрд таким крупным инвестфондам, как Thrive Capital, SoftBank Group, Dragoneer Investment Group, Abu Dhabi’s MGX и T. Rowe Price. В ходе предыдущего раунда финансирования OpenAI получила от инвесторов оценку около $300 млрд.

Оценочная стоимость в $500 млрд позволила OpenAI стать крупнейшим в мире стартапом и обойти предыдущего лидера — компанию SpaceX Илона Маска с оценкой около $400 млрд. На третьем месте в мире по оценочной стоимости среди стартапов находится китайская компания ByteDance, владеющая сервисом TitkTok,— $220 млрд.

Евгений Хвостик