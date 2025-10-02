Белоруссия может перенять российский опыт при развитии BIM-технологий

Опыт России можно использовать для создания совместного с Белоруссией классификатора BIM-технологий. С этой идеей выступил на международной промышленной выставке «Иннопром.Беларусь» замгендиректора по научной работе ГК «СиСофт» Михаил Бочаров.

BIM (от англ. Building Information Modeling) — это технологии информационного моделирования зданий, которые представляют собой интеллектуальные 3D-модели. Они содержат полную информацию об объекте строительства. Технология применяется на различных этапах — от проектирования до эксплуатации объекта.

«Давайте возьмем за отправную точку российский опыт. НОПРИЗ (Национальное объединение проектировщиков и изыскателей.—"Ъ") сейчас производит классификацию технологии информационного моделирования. И может быть, этот механизм будет воспринят белорусской стороной. И мы сразу отработаем технологии, которые обеспечивают нам доверенные данные на всем протяжении жизненного этапа»,— отметил господин Бочаров на сессии, организованной ИД «Коммерсантъ».

Инициативу поддержал начальник управления внедрения и развития ПО компании «Осмокод» Группы ПОЛИПЛАСТИК Константин Алешкин. Чтобы сформировать цифровой стандарт ЕАЭС, добавил он, следует создать рабочую группу при участии IT-разработчиков.

Заместитель министра связи и информации Республики Беларусь Антон Алексеев также положительно воспринял идею Михаила Бочарова. Для реализации проекта Антон Алексеев предложил создать на территории республики центры компетенций с российской-белорусским участием. Отдельно замминистра рассмотрел важность внедрения BIM-моделей объектов на протяжении всего жизненного цикла строительства. «Если мы оцифровываем весь путь, то те, кто просто не успеют перейти в BIM-моделирование, отстанут, потому что вы в BIM-е будете быстрее проектировать, чем все остальные, имея базу данных»,— пояснил господин Алексеев.

На той же выставке вице-премьер России Дмитрий Григоренко заявил о росте экспорта российских IT-продуктов в Белоруссию на 23% в 2024 году. Республика, подчеркнул господин Григоренко, демонстрирует большой спрос на российские IT-продукты для промышленности.

Это не единственная совместная инициатива России и Белоруссии в области IT-технологий. В марте стороны подписали соглашение о сотрудничестве в сфере импортозамещения программного обеспечения. Среди целей документа, помимо импортозамещения ПО, указаны развитие цифровой индустрии двух стран и укрепление белорусско-российского взаимодействия по вопросам цифровизации. В частности, стороны договорились обмениваться опытом по импортозамещению ПО и организовывать совместные образовательные проекты, куда планируется внедрить продукцию российских компаний.