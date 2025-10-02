Районно-офисное пространство

В активно застраиваемом микрорайоне «Ива» намечается новый девелоперский проект. Пермская компания «Строитель» собирается возвести на Уинской улице пятиэтажный деловой центр площадью более 5 тыс. кв. м. Проект был представлен на совете по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата, ему присвоен статус «приоритетный инвестпроект». В его реализацию ООО «Строитель» собирается вложить 709 млн руб. и завершить строительство к 2027 году. Мнения экспертов по поводу проекта расходятся. Одни считают, что «районные» бизнес-центры востребованы, другие — что на «Иве» нет деловой активности.

Пермское ООО «Строитель» представило на региональном совете по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата проект делового центра в микрорайоне Ива, на Уинской улице, о чем сообщает пресс-служба правительства Прикамья. Проекту присвоен статус приоритетного. Будущий офисный центр будет пятиэтажным (в том числе один цокольный), площадь составит не менее 5 тыс. кв. м. Проект компания «Строитель» рассчитывает начать в 2025 году и завершить в 2027-м, вложив в строительство 709 млн руб.

Бизнес-центр собираются разместить вдоль улицы Уинской, рядом с крытой ледовой ареной «Красная машина» (ул. Уинская, 70), на участке площадью 0,8 га. Территорию планируется выделить из участка в этой локации большего размера — 5,42 га. Инвестор претендует на получение земли в аренду без торгов.

По данным сервиса «СПАРК-Интерфакс», директором и учредителем ООО «Строитель», созданного в 2015 году, является Алексей Котельников. Компания занимается строительством зданий и сооружений. Выручка общества от продажи в 2024 году составила 73,734 млн руб., чистая прибыль — 622 тыс. руб. В качестве ИП господин Котельников занимается строительством, а также указан владельцем компаний, работающих в этой в сфере, в том числе по производству минеральных тепло- и звукоизоляционных материалов и изделий, а также турагентств (ООО СЗ «Спецстрой», ООО «Рециклинг», ООО «Альфа», Губаха) и гостиничного бизнеса (ООО «Омега», Добрянка).

Согласно информации 2ГИС, в Перми 106 бизнес-центров, из них 10 находятся в Мотовилихинском районе. При этом рядом с местом, где планируется построить новое офисное здание, подобных объектов нет.

Ива считается районом, где ведется исключительно жилое строительство. С 2008 года основным застройщиком территории считается краснодарский холдинг «!Девелопмент-Юг».

Стоит отметить, что планы по жилой застройке территории микрорайона Ива, в том числе в районе строительства бизнес-центра, намерены реализовать несколько девелоперов. Так, над проектом комплексного развития территории (КРТ) по ул. Уинской, 55, работает девелоперская группа «Дипломат».

Юрий Скудаев, директор ИК «Финдом», совладелец бизнес-центров в Перми, полагает, что проект вполне может быть актуальным. «Сейчас есть тренд вывозить на не очень загруженную окраину города офисы и бухгалтерии, проект вполне может быть успешным»,— отмечает господин Скудаев.

C ним согласен учредитель УК «Перспектива — Управление недвижимостью» Владимир Онянов. «Районные бизнес-центры тоже востребованы, если жилой район развивается»,— уверен господин Онянов. В то же время бизнесмен говорит, что не может дать оценку проекту, поскольку не знаком с его параметрами.

Алексей Скрипкин, директор филиала «Девелопмент-Юг» в Перми, считает, что деловой центр в микрорайоне Ива востребован не будет. «Там нет деловой активности»,— пояснил собеседник.

Юлия Духина