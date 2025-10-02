Порт Махачкалы нарастил объемы перевалки зерновых на 15% в 2025 году

Махачкалинский морской торговый порт переработал 151 тыс. тонн зерновых культур в третьем квартале 2025 года. Об этом сообщила пресс-служба АО «Махачкалинский МТП».

По информации ведомства, объемы перевалки зерна увеличились с 47 тыс. тонн в июле до 50 тыс. тонн в августе и достигли 54 тыс. тонн в сентябре. Рост за три месяца составил 14,9%.

«Предприятие наращивает мощности в зерновом направлении. Ранее порт зафиксировал рекордные показатели по переработке генеральных грузов летом текущего года»,— пояснили в пресс-службе.

По данным «ПортНьюс», в августе 2025 года «Махачкалинский МТП» переработал около 147 тыс. тонн сухих грузов — максимальный результат гавани с 2011 года. За восемь месяцев 2025 года общий грузооборот порта достиг 2,2 млн тонн, прибавив 1,3%.

Валентина Любашенко