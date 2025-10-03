За лопатки, товарищи!

Не прошло и двух месяцев после демонтажа «Большой глины 4», увезенной из центра Москвы на Ленинский проспект, как ее место у дома культуры «ГЭС-2» заняла новая временная инсталляция — скульптура «Садовая лопатка» мастеров поп-арта Класа Олденбурга и Кошье ван Брюгген. До смысла пытается докопаться Мария Горина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран До приезда в Москву арт-объект «Садовая лопатка» находился в городе Де-Мойн (Айова), США, возле штаб-квартиры компании Meredith Corporation

Фото: M. J. Rowe / Greater Des Moines Public Art Foundation До приезда в Москву арт-объект «Садовая лопатка» находился в городе Де-Мойн (Айова), США, возле штаб-квартиры компании Meredith Corporation

Фото: M. J. Rowe / Greater Des Moines Public Art Foundation

Огромная 13-метровая «Глина» швейцарского художника Урса Фишера простояла на спуске к Водоотводному каналу четыре года. И за этот небольшой срок успела получить совершенно разные оценки. Поначалу со значительным перевесом побеждали возмущенные комментарии: что только не усматривали в изгибах скульптуры — от мороженого до кучи мусора. Зато, когда работу демонтировали, соцсети заполнили фотографии с ностальгическими подписями: многие успели привыкнуть к необычному арт-объекту в центре Москвы. На прошлой неделе «Большая глина» переехала к станции столичного метро «Новаторская», а ее место на Болотной набережной заняла «Садовая лопатка». Надолго ли — пока не ясно. Как и «Глина», «Лопатка» — из частной коллекции и установлена как временный объект, все расходы на монтаж которого взяли на себя дом культуры «ГЭС-2» и фонд V–A–C.

Можно не сомневаться, что семиметровая красная «Садовая лопатка» («Plantoir») весом почти в тонну тоже спровоцирует дискуссии. По крайней мере никогда еще садовый инвентарь — пусть он и арт-объект — не занимал столь почетного места в российской столице. Скульптура, кстати, успела попутешествовать: созданная в 2001 году, она участвовала в выставке в Метрополитен-музее. Другие ее версии экспонировались в Нидерландах, Португалии, Катаре и США. В России «Садовую лопатку» представили публике в первый раз — в рамках новой кураторской программы, посвященной паблик-арту: ее подробности обещают объявить позже.

Американский художник шведского происхождения Клас Олденбург (1929–2022) известен как создатель масштабных объектов, напоминающих обычные, знакомые каждому предметы — от гигантской прищепки до не менее внушительной метлы с совком или разлетающихся от удара кеглей. Есть у него и работы, посвященные еде, в основном фастфуду — вроде картошки фри и гамбургера. Самый известный арт-объект этого ряда — перевернутый рожок с мороженым, смачно «налепленный» на один из торговых центров Кельна.

Олденбург нередко создавал свои скульптуры для конкретных пространств. Например, в Милане на площади перед железнодорожным вокзалом Кардона в землю воткнута гигантская иголка с ниткой, окрашенной в красный, желтый и зеленый цвета. Через дорогу из фонтанчика выглядывает разноцветный узелок. «Прошитая» насквозь площадь отсылает к представлению о Милане как о столице моды. Есть здесь и еще один смысл: в 2000 году, когда была установлена скульптура, миланское метро состояло всего из трех линий, обозначавшихся на схеме теми же самыми цветами — так это еще и оммаж транспортной системе города.

Показывая привычные вещи в необычном ракурсе, художник давал публике простор для интерпретаций. Было ли это попыткой «перекалибровать» зрение людей, заставить их взглянуть по-новому на повседневное? Или подколоть по поводу всеобщей тяги к роскошным монументам? А может быть, речь все же шла о критике общества потребления?

Олденбург в своем манифесте, написанном в 1961 году, рассказывал: «Я за любое искусство, которое черпает свою форму из линий самой жизни... тяжелое, грубое, прямолинейное, милое и глупое, как сама жизнь».

«Садовая лопатка» была создана Класом Олденбургом вместе с его женой, искусствоведом Кошье ван Брюгген (1942–2009). Они поженились в 1977 году и много лет счастливо работали вместе. Установленную в Москве скульптуру можно понимать по-разному. Например, как попытку вернуться — хотя бы на время — к размеренной сельской жизни, непохожей на современный мир, наполненный тревогой и неопределенностью. Стать ближе к земле предлагает, кстати, и сама «ГЭС-2», во дворе которой давно шумит березовая роща. Так что новая скульптура продолжает «умиротворяющую» линию, начатую создателями дома культуры.

Мария Горина