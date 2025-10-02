ВТБ сообщил о сокращении на треть выдачи ипотечных кредитов за год

Выдача ипотеки в России составила более 2,6 трлн руб. по итогам девяти месяцев этого года, что ниже результата за аналогичный период 2024 года примерно на треть. Об этом сообщила пресс-служба ВТБ (MOEX: VTBR).

Однако за сентябрь 2025 года банки РФ выдали около 405 млрд руб. ипотечных кредитов на покупку вторичного и первичного жилья. Это на 3% превышает аналогичный показатель за август этого года и на 11% — за сентябрь 2024 года.

В сентябре доля льготных ипотек в общем объеме снизилась до 76% против 78% в августе и 82% в июле. К концу года она может уменьшиться до 70%, считают эксперты ВТБ. Сокращение доли господдержки связано со снижением ключевой ставки и улучшением условий рыночной ипотеки, следует из публикации.