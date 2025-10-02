В Москве простились с бывшим главредом журнала «Огонек» Виталием Коротичем

На Николо-Архангельском кладбище в Москве прошла церемония прощания с публицистом Виталием Коротичем, сообщает ТАСС. Проститься с ним пришли несколько десятков человек, в том числе историк, бывший первый секретарь ЦК ВЛКСМ Виктор Мироненко.

«Виталий Алексеевич был выдающимся талантливым писателем, борцом по жизни, который учил смотреть на мир реальным взглядом»,— сказал господин Мироненко на церемонии.

Внук Виталия Коротича Артемий отметил, что его дед «прожил достойнейшую жизнь, боролся и делал». «Я не знаю, каким бы я стал без его участия в своей жизни, но точно знаю, что без него я осиротел»,— сказал он.

Виталий Коротич умер 29 сентября в возрасте 89 лет. Он был членом правления Союза писателей СССР и секретарем Союза писателей Украины, возглавлял журналы «Ранок», «Всесвіт» и печатался во всесоюзном еженедельнике «Литературная газета». Широкую известность ему принесла работа главным редактором в журнале «Огонек» в годы перестройки.

Господина Коротича назначили редактором журнала в мае 1986 года по рекомендации поэта Роберта Рождественского и политика Александра Яковлева. За два года руководства тираж журнала был увеличен с 1,5 млн до 4,5 млн экземпляров. Редакторская деятельность господина Коротича в журнале принесла ему звание «Зарубежный редактор года» от американского журнала World Press Review.

Полина Мотызлевская