На Дону за полгода выявили 400 нелегальных точек продажи

Глава Ростовской области Юрий Слюсарь потребовал искоренить незаконную торговлю в регионе, где за полгода выявили около 400 нелегальных точек. Об этом он заявил на заседании областного правительства.

Руководитель департамента потребительского рынка региона Ирина Гелас сообщила, что за первое полугодие на Дону обнаружили порядка 400 незаконных торговых точек. Реализуемая там продукция не соответствует требованиям безопасности, а городской бюджет теряет доходы от аренды и налогов.

«Несанкционированная торговля должна остаться в прошлом. На улицах наших городов не должно быть представителей непонятно как зарегистрированных мигрантов, которые продают все подряд прямо с земли, и зимой, и летом. Попытки объяснить это тем, что продается редиска, которую бабушка вырастила, несостоятельны», — отметил господин Слюсарь.

Глава региона подчеркнул, что предпринимателям, готовым вести бизнес в рамках закона, областные власти окажут всестороннюю поддержку. Он призвал правоохранительные органы и контрольные структуры усилить совместные меры по искоренению нарушений в сфере торговли. По его словам, это направление останется под постоянным контролем регионального правительства.

Валентина Любашенко