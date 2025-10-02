На субсидирование авиарейсов из Перми в 2026 году предлагается направить 218 млн рублей

На организацию транспортного обслуживания населения воздушным транспортом в следующем году из краевого бюджета планируется выделить более 218,9 млн руб. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту закона «О бюджете Пермского края на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов». Субсидии на авиаперевозки в этом году, согласно документу, составили 330,327 млн руб.

Согласно планам, в следующем году будут субсидироваться рейсы по 14 направлениям. Это Казань, Самара, Ярославль, Тюмень, Сургут, Новосибирск, Калининград, Минеральные Воды, Махачкала, Когалым, Усинск, Новый Уренгой, Нижневартовск и Горно-Алтайск. При этом в 2027 и 2028 годах сумма субсидий значительно вырастет и составит 357,2 млн руб. ежегодно. С 2027 года запланировано субсидирование перевозок в Нижний Новгород, Волгоград и Владикавказ. Кроме того, продолжится субсидирование международного рейса до Минска.

В этом году, по данным Росавиации, субсидировались рейсы по 13 направлениям.

В минтрансе пояснили, что изменение финансирования связано с тем эффектом, который дает механизм субсидирования в последние годы. «Если субсидия на одного пассажира в 2022 году составляла 2,5 тыс. руб., то по итогам первого полугодия 2025-го данный показатель достигает 1,6 тыс. руб., при этом общий пассажиропоток растет. В 2026 году маршруты, которые показывают хорошую загрузку, в летний период будут переведены полностью на коммерческую основу. Это как раз учитывается в параметрах проекта бюджета на следующий год. На 2027 и 2028 годы суммы заложены под возможность открытия новых рейсов и необходимости их “раскатки” при помощи субсидий»,— пояснили в минтрансе.