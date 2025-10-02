Севастопольца осудили на три года за комментарии в Telegram

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор по делу севастопольца, обвинявшегося в призывах к подрыву Крымского моста, убийствам сотрудников полиции и руководства страны. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ РФ по Республике Крым и городу Севастополю.

По информации следствия, 49-летний житель Севастополя писал под псевдонимом в различных чат-сообществах Telegram призывы к убийству руководителей страны и сотрудников полиции, а также к подрыву Крымского моста. Лингвистическая экспертиза подтвердила наличие в этих текстах признаков побуждения к террористическим и экстремистским действиям. В отношении мужчины расследовали уголовные дела по ч. 2 ст. 205.2 и ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической и экстремистской деятельности, совершенные с использованием интернета).

Военный суд в Ростове-на-Дону признал его виновным, назначив наказание в виде трех лет колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.

Александр Дремлюгин, Симферополь