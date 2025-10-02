Власти Таганрога расторгли контракт с пассажироперевозчиком пяти маршрутов

Администрация Таганрога расторгла муниципальный контракт с перевозчиком — ООО «Автолайн», который обслуживало автобусные маршруты: № 5, № 74, №60, № 2 и №15, расторгнут контракт. Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава города Светлана Камбулова.

Фото: предоставлено пресс-службой администрации города Ростова-на-Дону

«Для восстановления нормальной работы транспорта проведена конкурсная процедура на предмет определения временного (доконкурсного) допуска перевозчиков к осуществлению регулярных перевозок по маршрутам, обслуживаемым ранее ООО «Автолайн»,— отметила госпожа Камбулова.

В результате договор на перевозку был заключен с ИП Бородай О.В. Со 2 октября 2025 года по 30 марта 2026 года он обслуживает маршруты № 5 и № 74.

Конкурс по оставшимся маршрутам № 2, № 15 и № 60 не состоялся, так как не было подано ни одной заявки. Розыгрыш тендера будет проведен повторно.

Наталья Белоштейн