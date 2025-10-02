Заявления президента Молдавии Майи Санду о необходимости найти вывода российских сил из Приднестровья вызывают сожаление, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В целом, по его словам, конфронтационная риторика молдавских властей противоречит желаниям самих молдаван.

«Мы, конечно, хотели бы, чтобы в Молдавии придерживались курса на налаживание добрых отношений с нашей страной. Тем более что, как показали выборы, которые, конечно же, изобиловали разными нарушениями и странностями, добрая половина — если не больше — молдаван именно являются сторонниками налаживания добрых отношений с Россией»,— сказал представитель Кремля журналистам.

1 октября Майя Санду заявила, что для решения приднестровской проблемы необходим вывод российских сил из региона «мирным путем». «После этого — постепенная реинтеграция»,— сказала президент Молдавии.

Приднестровская Молдавская Республика объявила о независимости от Молдавии в 1991 году. Ни одна страна ООН не признает ее отдельным государством. В ПМР находится оперативная группа российских войск в качестве миротворцев, которая также охраняет самый большой склад боеприпасов в Европе в приднестровском селе Колбасна.

Лусине Баласян