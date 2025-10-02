Магнитогорца обвиняют в финансировании псевдорелигиозной организации

Следственные органы Челябинской области возбудили уголовное дело в отношении 36-летнего жителя Магнитогорска. Его обвиняют в финансировании деятельности псевдорелигиозной организации, признанной нежелательной на территории страны (ч. 2 ст. 284.1 УК РФ), сообщает пресс-служба регионального управления СКР.

Магнитогорца задержали сотрудники областного УФСБ России. По данным следствия, в сентябре 2024-го он разместил в одном из мессенджеров пропагандистские материалы нежелательной организации, а в марте того же года — перевел ей деньги для покупки и распространения собственной печатной продукции.

Расследование уголовного дела продолжается. По данным челябинского УФСБ, нежелательная организация является проукраинской.

Ольга Воробьева