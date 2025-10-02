Китайская Chery хочет вместе с Renault производить автомобили в Южной Америке

Компании Renault и Chery Automobile ведут переговоры о совместном производстве и продаже автомобилей в странах Южной Америки. В частности, как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники, обсуждается размещение производства в Колумбии и Аргентине на существующих там заводах Renault.

Chery получит доступ к заводам Renault в регионе в обмен на финансовые вливания и разработку автомобилей. Ожидается, что китайская компания сможет производить на заводе в Энвигадо (Колумбия) автомобили с двигателями внутреннего сгорания. Причем большая часть этих автомобилей будет выходить под брендом Renault. На заводе в Кордове (Аргентина) Chery будет выпускать пикапы с гибридными двигателями. В этом случае Renault будет выступать главным дистрибутором готовой продукции. Как отмечает Bloomberg, Renault заключает партнерства с другими производителями для снижения издержек и освоения новых или расширения существующих рынков. К примеру, в Бразилии Renault сотрудничает с китайской Zhejiang Geely в производстве электромобилей.

Алена Миклашевская