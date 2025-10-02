Стартовали продажи полноприводного пикапа Sollers ST9, который производится в Ульяновске

В России начались продажи нового полноприводного пикапа Sollers ST9, который производится в Ульяновске. Автомобиль оснащен автоматической коробкой передач и пружинной задней подвеской. Об этом сообщает пресс-центр компании СОЛЛЕРС .

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Sollers ST9 оснащен 2-литровым бензиновым турбодвигателем мощностью 224 л.с. и восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Автомобиль соответствует экологическим стандартам Евро-5 и обладает грузоподъемностью до 1 т. Дорожный просвет составляет 210 мм.

Грузовой отсек пикапа имеет размеры 1520х1590х470 мм и рассчитан на загрузку до 980 кг.

В модельный ряд пикапов «Соллерс», производимых в Ульяновске, входят три модели: Sollers ST6, Sollers ST8 и Sollers ST9. Автомобили основаны на моделях китайского JAC.

Георгий Портнов