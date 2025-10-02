На бумкомбинате в Соликамске работник получил тяжелую травму

Госинспекция труда в Прикамье расследует тяжелый несчастный случай с работником предприятия по производству бумаги и картона в Соликамске. Как сообщает ведомство, 27 сентября при выполнении ремонтных работ на бумагоделательной машине произошел разрыв пяди натяжного троса. В результате отлетевшая частица проволоки попала в глаз находящегося рядом машиниста оборудования.

«Согласно справке, полученной из медицинского учреждения, у пострадавшего диагностировано ранение правого глаза, относящееся к повреждению здоровья тяжелой степени», - говорится в релизе инспекции. По данным «Ъ-Прикамье», речь идет о сотруднике АО «Соликамскбумпром». Сейчас инспекция формирует комиссию для расследования несчастного случая, в отношении работодателя организовано контрольно-надзорное мероприятие. При выявлении нарушений трудового законодательства будут приняты правовые меры.