В Михайловске построят детский сад на 300 мест до 2027 года

В 2027 году в Михайловске Ставропольского края введут в эксплуатацию детский сад на 300 мест. Строительство дошкольного учреждения ведется по нацпроекту «Семья» и краевой государственной программы «Развитие образования». Об этом сообщает пресс-служба регионального Минстроя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба министерства строительства и архитектуры Ставропольского края Фото: пресс-служба министерства строительства и архитектуры Ставропольского края

По данным ведомства, в состав здания входят групповые ячейки для детей от 1,5 до 7 лет, залы для музыкальных и физкультурных занятий, медицинский блок, пищеблок, хозяйственно-бытовые комнаты. На входе в здание предусмотрен пост охраны.

Строительство детсада началось в мае 2025 года, на данный момент готовность обънкта составляет около 20%. Подрядчик возводит стены и бетонные перекрытия здания.

К концу строительства на территории учреждения оборудуют 16 детских игровых площадок с теневыми навесами, зоны для хранения игрушек, колясок и санок, а также физкультурные и хозяйственные помещения.

Наталья Белоштейн