В Ульяновске подозреваемому в убийстве супруги и дочерей предъявлено обвинение

Задержанному ранее жителю Заволжского района Ульяновска, подозреваемому в убийстве своей супруги и двух малолетних дочерей предъявлено обвинение, сообщило в четверг следственное управление СКР по Ульяновской области.

Как ранее сообщал «Ъ-Волга», 1 октября в одной из квартир дома №22 на Киевском бульваре Заволжского района Ульяновска 27-летний мужчина убил свою супругу и малолетних дочерей четырех и пяти лет. Все трое скончались на месте преступления от ножевых ранений.

Тела 27-летней матери и двоих ее дочерей в среду после обеда обнаружила в квартире свекровь убитой женщины, пришедшая навестить внучек. Дверь ей открыл ее сын, руки которого были в крови. На обоих его предплечьях были раны. Оперативно выехавшей следственной группой при поддержке полиции подозреваемый был сразу же доставлен в больницу, а после оказания медпомощи препровожден в следственный отдел по Заволжскому району регионального СУ СКР, где было официально оформлено задержание и продолжены следственные действия.

По факту убийства двух и более лиц, в том числе малолетних, возбуждено уголовное дело (п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ, вплоть до пожизненного лишения свободы).

По информации источника «Ъ-Волга», близкого к следствию, мужчина страдает игровой зависимостью, все деньги семьи он проигрывал в онлайн-казино, из-за чего у него постоянно возникали конфликты с супругой, общая сумма его долгов вместе с кредитами составила более полумиллиона рублей.

Как сообщает СУ СКР, установлено, что изначально обвиняемый после убийства супруги и детей пытался инсценировать разбойное нападение на квартиру, но тщательно проведенным осмотром места происшествия и допросами свидетелей по делу было доказано отсутствие посторонних лиц в момент убийства.

При предъявлении неопровержимых доказательств подозреваемый признался в убийстве трех человек, указав последовательность своих действий и мотивы.

Следствие намерено ходатайствовать перед судом о заключении обвиняемого под стражу.

Андрей Васильев, Ульяновск