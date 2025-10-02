В СПЧ призвали решать проблему с устройством детей мигрантов в школы

Глава совета при президенте по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев заявил, что несколько сотен тысяч детей мигрантов в России не учатся в школах, и эту проблему надо решать, а не игнорировать.

«Иногда у нас в России тоже машут рукой — да ладно, пусть они как хотят, так и живут. Это неправильно. Так нельзя. Нельзя на это махать рукой. Надо, видимо, готовить детей заранее, если родители хотят, чтобы они ехали в Россию. Надо продумывать, если уж безвыходная ситуация, как детей учить русскому языку в России. Это все сложные организационные задачи»,— сказал господин Фадеев на круглом столе по совершенствованию миграционной политики в Узбекистане (цитата по «РИА Новости»).

По данным Минпросвещения за 2024 год, в российских школах учатся 179,6 тыс. детей иностранцев. По данным МВД за август 2025 года, в России находятся более 680 тыс. несовершеннолетних иностранцев, из них почти 159 тыс. числятся в реестре контролируемых лиц.

1 апреля 2025 года вступил в силу закон об обязательном тестировании детей мигрантов на знание русского языка при зачислении в школы. В сентябре Рособрнадзор сообщал, что 87% детей мигрантов не смогут быть зачислены в российские школы. В ведомстве поясняли: за апрель-август документы в школы были поданы на 23,6 тыс. детей, имеющих иностранное гражданство. Однако только 8,2 тыс. из них были отправлены на тестирование, у остальных возникли проблемы с пакетами документов.

