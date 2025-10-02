«Газпром» вновь обновил рекорд суточной поставки газа россиянам

«Газпром» (MOEX: GAZP) обновил рекорд суточных поставок газа через Единую систему газоснабжения России, сообщили в Telegram-канале компании.

30 сентября «Газпром» поставил российским потребителям 1 млрд куб. м газа. Компания установила исторический рекорд второй день подряд. 29 сентября было поставлено 982,1 млн куб. м газа.

Рост поставок в «Газпроме» объясняют началом отопительного сезона во многих регионах страны. В августе «Газпром» два дня подряд обновлял рекорд летних суточных поставок: 26 и 27 августа.