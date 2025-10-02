В Саратове завели дело на отца, который ударил по лицу одноклассника своего сына

В Саратове возбудили уголовное дело в отношении 51-летнего жителя, который напал на 13-летнего ученика в школе №86. Инцидент произошел в микрорайоне ВСО и был зафиксирован на видео, которое в дальнейшем опубликовали в социальных сетях.

На записи видно, как мужчина несколько раз ударил ученика 8-го класса по лицу в присутствии учителя и других учеников. По данным городского комитета по образованию, нападавший — родитель одного из учеников. Он пришел в школу к директору, чтобы обсудить конфликт своего сына с одноклассником, но не дождавшись решения, направился в класс, где и произошел инцидент.

Саратовца задержали, и следственный отдел СКР возбудил уголовное дело по статье о хулиганстве с применением насилия. Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы до пяти лет. Председатель СКР Александр Бастрыкин взял расследование под личный контроль.

Нина Шевченко