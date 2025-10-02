В ДТП с лесовозом под Даниловом пострадала пассажирка

На 334-км трассы М-8 в Даниловском округе Ярославской области произошла авария с участием двух грузовых автомобилей и легковой машины. Об этом «Ъ-Ярославль» в региональном УМВД.

По информации ведомства, авария была зафиксирована 2 октября в 9:20. Один из грузовых автомобилей — КАМАЗ с лесом — после столкновения опрокинулся. Как сообщает телеканал «ЯПервый», дорога была временно перекрыта для устранения последствий ДТП.

«По имеющимся данным, в результате ДТП пассажирка автомобиля Форд доставлена в медицинское учреждение»,— сообщили в УМВД.

Алла Чижова