В Дагестане средняя стоимость квадратного метра вторичного жилья выросла на 7%

В сентябре 2025 года средняя стоимость 1 кв. м жилья на вторичном рынке Махачкалы составила 122,9 тыс. рублей, что на 7% больше, чем год назад, когда показатель был равен 115,3 тыс. руб. Об этом сообщил «РБК Кавказ» со ссылкой на данные пресс-службы сервиса «Циан. Аналитика».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

С начала 2025 года стоимость жилья в столице республики увеличилась на 3%, достигнув 119,6 тыс. руб. В сравнении с августом 2025 года, когда цена составляла 123,1 тыс. рублей, рост стоимости в процентном выражении не зафиксирован.

В Ставрополе за год цены на недвижимость выросли на 3%, увеличившись с 105,3 тыс. руб. в сентябре прошлого года до 108 тыс. руб. в прошлом месяце. С начала года стоимость квадратного метра увеличилась на 1% и достигла 106,9 тыс. руб.

Наталья Белоштейн