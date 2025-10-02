Суд обязал Лысковские власти рекультивировать участок под свалкой

Лысковский райсуд Нижегородской области обязал местную администрацию начать работы, связанные с рекультивацией земельного участка под свалкой твердых бытовых отходов. Об этом сообщили в суде 2 октября 2025 года.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Полигон ТБО вывели из эксплуатации еще в 2019 году. Однако до сих пор администрация округа не начала разрабатывать проект рекультивации участка. В связи с этим прокурор вышел в суд, потребовав от властей организовать эту работу.

Суд удовлетворил иск и обязал администрацию в течение восьми месяцев после вступления решения в силу организовать разработку проекта. Саму рекультивацию необходимо завершить в срок не более 15 лет.

Галина Шамберина