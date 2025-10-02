Пост председателя гордумы Ульяновска безальтернативно сохранил Илья Ножечкин

В четверг состоялось первое заседание гордумы Ульяновска VII созыва, избранного в единый день голосования, 14 сентября.

Губернатор Алексей Русских (в центре) выступил перед новым составом гордумы с напутствием

В гордуме VII созыва кандидаты от «Единой России» получили 30 мест, от КПРФ —пять, от ЛДПР — три, по одному мандату получили победившие кандидаты от «Справедливая Россия — За правду» и партии «Новые люди». Из старого состава гордумы в новый созыв вошли 22 депутата. Ни один самовыдвиженец в число победителей не вошел. Явка на выборах составила 18,45%.

При обсуждении вопроса о выборах председателя гордумы фракция «Единая Россия» выдвинула на пост спикера Илью Ножечкина, занимавшего этот пост и в предыдущем созыве (кандидатура была определена президиумом регполитсовета ЕР). Депутаты от оппозиционных партий возражений не высказывали, никаких альтернативных кандидатур предложено не было. Тайным голосованием Илья Ножечкин единогласно избран на пост спикера.

Также единогласно избраны заместители председателя гордумы. Первыми заместителями (согласно регламенту — по предложению спикера) избраны Игорь Крючков (занимавший этот пост и в прошлом созыве) и Алсу Айзатуллина (в прошлом созыве была вице-спикером). Игорь Крючков при этом становится председателем комитета по строительству, дорожному хозяйству и транспорту.

Заместителями председателя избраны: Дмитрий Кочкарев (он же становится председателем комитета по вопросам семьи, культуре и спорту), Константин Зонов ( будет курировать комитет ЖКХ, благоустройства и экологии), Светлана Силаева (курирует комитет по экономической политике и предпринимательству), Сергей Лукьянов (с кураторством комитета по молодежной политике), Вениамин Некрасов (будет курировать комиссию по патриотической работе, содействию СВО и взаимодействию с волонтерским движением). Все избранные зампреды — члены фракции «Единая Россия». Никаких иных предложений или возражений со стороны депутатов от других партий не поступало.

Принято решение, что на постоянной основе (на оплачиваемых постах) будут работать три депутата: спикер гордумы и два его первых заместителя.

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских в приветственном слове к депутатам среди ближайших, «самых острых и сложных задач» отметил необходимость принять активное участие в обсуждении проекта нового генплана Ульяновска. Он призвал депутатов «активно включиться в эту работу, изучать материалы, и, самое главное, внимательно слушать, что говорят избиратели». Губернатор не знал, что в день его напутствия, 2 октября, стараниями мэрии (организатора общественных обсуждений) и регионального минимущества уже истек срок подачи замечаний и предложений, который составлял фактически неполные 10 дней, а заявления избирателей о неправомерности такого срока обсуждений и нарушениях процедуры оставлены депутатами без внимания.

Сергей Титов, Ульяновск