В Башкирии продлили до конца октября выплаты 1 млн рублей за контракт с ВС РФ

Глава Башкирии Радий Хабиров продлил до 31 октября региональные выплаты по 1 млн руб. военнослужащим, заключившим контракт с Министерством обороны России. Указ опубликован на портале правовой информации.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

С осени 2023-го до декабря 2024 года сумма единовременного довольствия контрактникам выросла со 100 тыс. до 1,6 млн руб. С июня размер вознаграждения составляет 1 млн руб.

Срок действия указа «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий лиц, проходящих военную службу» неоднократно продлевался, в последний раз — до конца сентября.

Майя Иванова