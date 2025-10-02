В Удмуртии застройщика обвиняют в похищении более 30 млн рублей

В Ижевске задержан 47-летний руководитель строительной компании, подозреваемый в мошенничестве (ст. 159 УК РФ). Как сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии, фигуранта подозревают в похищении более 30 млн руб. у пяти семей.

Фото: Пресс-служба МВД по Удмуртии

Следствие считает, что в период с 2023 по 2024 год, застройщик заключал договоры с клиентами, получал первоначальные взносы наличными и начинал строительство домов. Затем подрядчик просил клиентов перевести остаток суммы, и вскоре строительство прекращалось.

В настоящее время подозреваемый находится в следственном изоляторе. Устанавливается его причастность к аналогичным преступлениям. За данное деяние предусмотрено наказание до десяти лет лишения свободы.

Анастасия Лопатина