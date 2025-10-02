Задержку тысяч фур на границе Казахстана и РФ объяснили борьбой с серым импортом

Тысячи фур с китайскими товарами застряли в очереди на границе Казахстана и России из-за желания казахстанских властей соблюдать санкции западных стран как можно более четко. Об этом «Ъ» рассказали источники из числа перевозчиков.

Власти Казахстана в свою очередь заявляют, что причина заторов — в усилении контроля за серым импортом со стороны российских таможенных органов. Как рассказал собеседник «Ъ», обе стороны усилили контроль и проводят рейды по выявлению недобросовестных грузоотправителей.

По словам представителей отрасли, с казахстанской стороны особенному досмотру подвергаются машины с грузами двойного назначения и санкционными товарами. «Существует перечень грузов, которые рискованно везти через Казахстан: их развернут в 100% случаев — это микросхемы и любые станки»,— рассказал еще один источник.

Отдельная причина затора — это китайская «золотая неделя», праздничные дни с 1 по 8 октября, на которые закрылись китайские пункты пропуска.

Подробнее о ситуации на границе — в материале «Как в пробку канули».