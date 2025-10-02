Зарубежные СМИ: Что будет означать передача США новых разведданых Украине?

США передадут Украине новые разведданные. Они позволят Киеву наносить удары по энергетическим объектам вглубь России. По крайней мере, об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц Соединенных Штатов. Дональд Трамп якобы дал добро спецслужбам и Пентагону на передачу сведений. Вместе с этим Вашингтон обсуждает возможные поставки дальнобойных ракет Киеву. Западные СМИ отмечают, что пока финальное решение Белый дом не принял. Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Вашингтон давно делится разведданными с Киевом, однако сейчас Пентагон и профильные службы впервые смогут передавать информацию по энергетическим объектам России, отмечает The Wall Street Journal. По словам источников из Белого дома, Украине будет проще наносить удары по нефтеперерабатывающим заводам, трубопроводам и электростанциям. При этом власти США просят оказать аналогичную поддержку и союзников по НАТО. Сами американские чиновники делиться такими разведданными не спешат. По данным The Wall Street Journal, они ждут от руководства страны письменных указаний. Вашингтон предполагает, что в результате удастся надавить на Россию в вопросе урегулирования украинского конфликта, поскольку доходы от продажи энергоносителей остаются для Москвы главным источником финансирования.

Для ударов вглубь России Украина может использовать и снаряды большей дальности. По словам источников Reuters, в США до сих пор обсуждают поставку ракет Tomahawk с дальностью полета в 2,5 тыс. км. Агентство отмечает, что этого вполне достаточно, чтобы поразить объекты в Москве и почти всей европейской части страны.

Вопрос безопасности Украины подняли и по другую сторону Атлантики. 1 октября главы стран Евросоюза собрались на неформальном саммите в Копенгагене. Однако переговоры европейских лидеров зашли в привычный тупик, пишет Politico. Знакомые с ходом встречи собеседники рассказали, что украинский вопрос отошел на второй план и занял только один час саммита. Он касался двух тем: замороженных активов России, которые некоторые европейцы хотят направить в Киев, и изменение правил ЕС, которое позволяет Украине подать заявку на членство даже с учетом вето со стороны участников союза, в частности, Будапешта.

Во время встречи, как сообщает Bloomberg, между премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и канцлером Германии Фридрихом Мерцем произошел конфликт. Последний раскритиковал венгерского лидера за срыв обсуждений о безопасности Евросоюза. В частности, страны обсуждали так называемую «стену беспилотников» — систему, которая позволит перехватить дроны в воздушном пространстве Европы. Впрочем, и эту идею, как заключает Bloomberg, участники саммита встретили прохладно.

