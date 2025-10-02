Герман Греф обозначил условия для развития стартапов в стране

Мэр Москвы Сергей Собянин и президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф приняли участие в панельной дискуссии «Человекоцентричные технологии. Что определяет будущее мегаполисов?».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Глава столицы и лидер Сбера сошлись во мнении, что одно из важнейших условий для появления стартапов — определенная среда. Нужно создавать возможности для работы и жизни, чтобы молодые люди оставались в своей стране и реализовали здесь свои прорывные идеи.

Герман Греф рассказал, что создание среды в российских городах — социальная ответственность и миссия Сбера. Он подчеркнул, что люди хотят испытывать гордость от результатов своего труда. Каждый объект от Сбера — бенчмарк для всей страны.

Сергей Собянин добавил, что технологическое производство — это ось, вокруг которой вращается много сфер: инновации, образование, наука.

«Первая причина, по которой мы участвуем в финансировании стартапов, — это быстрый способ проверять гипотезы, благодаря этому время выхода продукта на рынок сокращается в 3–4 раза. А вторая — наша социальная ответственность. Создание такой среды, в которой появляется много стартапов с прорывными идеями»,— отметил господин Греф.