Комплекс ижевской компании использовали для карты аномалий магнитного поля Земли
Программно-аппаратный аэромагнитный комплекса (ПАЭК) от ижевской компании Zala Aero использовали для создания детальной карты аномалий магнитного поля Земли площадью более 1,5 тыс кв. км на полуострове Ямал. Комплекс базируется на беспилотниках самолетного типа Zala T-20.
Фото: пресс-служба Zala Aero
Исследования проводились совместно с учеными института нефтегазовой геологии и геофизики Сибирского отделения РАН. Основная цель — выявление перспективных участков для добычи углеводородов и других полезных ископаемых.
Ключевым компонентом ПАЭК является высокочувствительный сертифицированный магнитометр, позволяющий фиксировать аномалии магнитного поля Земли. Автоматизированная обработках данных аэромагнитной съемки производится прямо во время полета дронов.