Бюджетная поддержка профессиональных спортклубов останется на прежнем уровне

На финансирование профессиональных спортивных команд Пермского края по игровым видам спорта в 2026–2028 годах запланировано ежегодно по 647,36 млн руб. Это следует из пояснительной записки к проекту бюджета региона на ближайшую трехлетку. Аналогичная сумма была заложена на текущий год. «Распределение в отношении каждого клуба осуществляется на основании на основании отбора» - добавили в минспорта.

В 2025 году бюджетную поддержку получают БК «Парма», ГК «Пермские Медведи», ЖФК «Звезда-2005», ХК «Молот», спортивный клуб настольного тенниса «Пермспецкабель», ФК «Амкар» и футбольный центр «Бионорд-Прогресс».

Всего на поддержку спорта высших достижений на 2026 год будет выделено чуть больше 3 млрд руб. Основная сумма, свыше 1,5 млрд руб., будет израсходована на обеспечение деятельности государственных спортивных учреждений, а также на налоговую субсидию в целях развития системы подготовки спортивного резерва, подготовки спортсменов высокого класса и организацию спортмероприятий.