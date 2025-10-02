Александр Ведяхин: Почти 70% финалистов Sber500 — проекты с применением GenAI, 48% — DeepTech-проекты

На участие в Sber500 подало заявки 1,9 тыс. стартапов из 42 стран, при этом 30% пришли из-за рубежа. В топ-5 стран по количеству заявок вошли Россия, Индия, ОАЭ, Бразилия и Казахстан. Об этом первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин рассказал на Moscow Startup Summit.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«Почти 70% финалистов — проекты с применением GenAI, 48% — DeepTech-проекты. Шесть из 25 стартапов в финале — зарубежные (Индия, Алжир, ОАЭ, Южная Корея, Пакистан), в двух командах сооснователи стартапов — из Дании и Ирана»,— отметил господин Ведяхин.

По итогам отбора 150 команд прошли буткемп — первый этап программы, двухнедельный онлайн-интенсив, который помогает стартапам пересмотреть бизнес-модель, стратегию и командные процессы. Его цель — дать основателям инструменты для кратного роста ключевых показателей бизнеса: выручки, прибыли, коэффициента конверсии, эффективности маркетинговых кампаний, уровня удовлетворенности клиентов и других метрик.

Дальнейший отбор определил 25 финалистов — стартапов с наибольшим потенциалом развития, которые выступили на демо-дне. Они вошли в основной акселератор, где в течение семи недель совершенствовали проекты с помощью международных менторов и экспертов из 17 стран, работая как в группах, так и индивидуально. Программа дала финалистам доступ к возможностям для масштабирования: более чем к 40 российским корпорациям, подразделениям Сбера, сотням бизнес-ангелов и венчурных фондов.

В 2024 году впервые был запущен отдельный трек для стартапов и индивидуальных участников, готовых внедрять нейросетевую модель GigaChat в свои решения. Он стал первой в России программой, популяризирующей массовое применение AI в технологическом бизнесе.