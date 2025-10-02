Пассажирские перевозки на ГЖД в январе-сентябре выросли на 0,6%

Более 30,6 млн пассажиров перевезено на Горьковской железной дороге в январе-сентябре 2025 года. Это на 0,6% больше аналогичного периода предыдущего года, сообщили в пресс-службе магистрали.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Швецова, Коммерсантъ Фото: Ирина Швецова, Коммерсантъ

В дальнем следовании перевезено более 7,1 млн пассажиров (+0,1%), в пригородном — 23,5 млн (+0,7%).

Пассажирооборот составил около 8,4 млрд пасс-км (+0,2%). В том числе почти 7,3 млрд руб. — в дальнем следовании (на уровне прошлого года) и более 1,1 млрд — в пригородном (рост на 1,7%).

При этом в сентябре пассажиропоток сократился на 0,9%, до 3,4 млн пассажиров. Из них 698 тыс. — в дальнем следовании (на 6,4% меньше) и 2,7 млн — в пригородном (рост на 0,6%). Пассажирооборот составил 856 млн пасс-км ( меньше на 2,2%). В том числе в дальнем следовании он сократился на 3,1%, до 730 млн, в пригородном — вырос на 3,8%, до 126 млн.

Галина Шамберина