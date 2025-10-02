Очереди машин на границе России и Казахстана начались в середине сентября

По состоянию на 1 октября ситуация с очередями на границе Казахстана и России неоднозначная, рассказал «Ъ» заместитель руководителя отдела логистики СЛК Максим Емелин. Очереди начали скапливаться с середины сентября.

В основном в очереди стоят машины с грузами двойного назначения, подозрительными, подпадающими под санкции товарами (электроника, дроны и детали к ним, одежда, товары западных брендов), уточнил господин Емелин. Таможенные досмотры по таким товарам происходят в 99% случаев.

«Многие перевозчики, опасаясь попасть на досмотр, сворачивают в отстойники для "выжидания лучшего момента"»,— добавил Максим Емелин. Грузы с однозначным назначением, которые не подпадают под санкции, в среднем проходят границу за три-пять дней.

Подробности — в материале «Ъ» «Как в пробку канули».