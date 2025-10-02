Более 1,2 млрд рублей инвестиций предложили участникам демо-дня Sber500

На Moscow Startup Summit состоялся демо-день международного акселератора Sber500. Свои решения инвесторам, экспертам и представителям крупных корпораций представили 30 стартапов — 25 выпускников основного трека, включая команды из Индии, Алжира, ОАЭ, Южной Кореи и Пакистана, а также пять участников совместного AI-трека Sber500 с GigaChat. Ведущим мероприятия был первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Во время мероприятия любой бизнес-ангел или представитель венчурного фонда мог онлайн заявить о своей готовности инвестировать в стартапы-участники — как в полном объеме, так и в рамках синдицированных сделок, предлагая частичное участие в инвестиционном раунде. По итогам выступлений стартапам было предложено более 1,2 млрд руб. инвестиционных предложений от бизнес-ангелов, венчурных фондов и клубов инвесторов.

«Большое спасибо всем нашим стартаперам и всем, кто занимался их отбором и тренировками. В это было проинвестировано много времени. Нам всем надо изучить замечания, которые высказаны членами жюри и в следующий раз попасть в створ их ожиданий. Спасибо членам жюри, которые пришли послушать выступления наших участников. Это большая инвестиция в них. Всем нам хочу пожелать, как можно больше стартапов, идей, смелости, даже тогда, когда, казалось бы, ничего нового найти нельзя и мы в полном тупике. А тупик, как говорил Александр Белл, это способность увидеть две новые открывшиеся двери. Самое главное в нем долго не застревать. Желаю всем нам вдохновения»,— рассказал президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф.

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко отметил, что почти половина команд, представленных на демо-дне акселератора Sber500, — это стартапы DeepTech, где в основе — глубокие научные корни.

«Государство сейчас — крупнейший инвестор в науку. В 2025 году на исследования и разработки выделено 665 млрд руб. Ученые проводят их с привлечением федеральных средств за счет заданий, грантов, субсидий. Это означает, что где-то в России с высокой вероятностью уже ведутся разработки по вашим темам. И вам как предпринимателям можно эти научные разработки конвертировать и сделать из них реальные крутые бизнесы. Вы можете подавать на гранты фондов самостоятельно, но можете и с помощью площадки-домена Наука и инновации, которая сделана на платформе ГосТех. Также вы можете создать техзапрос на платформе и выйти на конкретных исполнителей, кто сделает конкретное исследование по вашей теме»,— сказал господин Чернышенко.

На участие в шестой волне основной программы акселератора подало заявки свыше 1,9 тыс. команд из 42 стран мира. 150 стартапов прошли буткемп, в результате которого были отобраны 25 лучших команд, которые прошли в финал на демо-день в Москве. Почти 85% из них работают с ИИ, а 70% — с генеративным искусственным интеллектом. Почти половина проектов (12) финалистов — deeptech-стартапы.

В финале стартапы представили разработки в различных технологических направлениях: биомедицине (33%), промышленной робототехнике и индустриальных технологиях (15%), корпоративном программном обеспечении (12%) и фундаментальных технологиях (12%). Дополнительно были показаны проекты в сфере девелопмента и строительных технологий (7%) и кибербезопасности (7%).

Среди решений, показанных на сцене, — диагностическая платформа для выявления психических расстройств по анализу липидома крови, нейропроцессоры нового поколения, превращающие любое устройство в умную систему, а также AI-платформа, способная преобразовывать фото и видео с обычной камеры в детализированные 3D-модели. Дополнительно были представлены технологии 3D-печати зданий разной этажности, IoT-сенсоры с глубокой AI-аналитикой для промышленного оборудования и умный портативный дыхательный тренажер с персонализированным AI-ассистентом.

Новым акцентом демо-дня Sber500 стало внимание к личности основателей стартапов. С помощью разработки стартапа A-Voice, одного из выпускников шестой волны акселератора — технологии голосового психопрофилирования, — были проанализированы аудиозаписи выступления предпринимателей, которая выявляла их сильные стороны, уникальные качества и характеристики, помогающие инвесторам принимать решения о сотрудничестве.