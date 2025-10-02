В Ростовской области закупочная стоимость молока выросла на 15%

В Ростовской области установилась значительная разница между закупочной ценой молока — 23 руб./л— и розничной стоимостью в магазинах, которая достигает 60-130 руб. Об этом депутат Законодательного собрания Ростовской области Евгений Федяев сообщил в своем Telegram-канале.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

По данным Федяева, в Милютинском, Боковском, Миллеровском, Кашарском, Тацинском и Белокалитвенском районах молоко покупают у населения по 23 руб./л, летом — еще дешевле. «А вот уже в торговых сетях нам его продают по цене в три-четыре раза выше. При этом жирность молока не как из-под коровы 3,5%, а 2,5%, да и объем составляет 850 мл или 900 мл»,— пояснил парламентарий.

По словам депутата, закупочная стоимость по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла на 15%. Предприятия, покупающие молоко у населения, фиксируют увеличение расходов на транспорт, запчасти для автомобилей и оборудование.

«Обычно в период «большого молока» с апреля по сентябрь стоимость снижается. Однако в этом году основные закупщики сохраняют цены на уровне зимнего периода. В конце 2024 года производители молочной продукции в Ростовской области предупреждали о подорожании более чем на 10% из-за сезонного роста стоимости сырья и новых требований о маркировке товаров»,— заключил господин Федяев.

Валентина Любашенко