В Астрахани грузовая «Газель» сбила шестерых пешеходов

На перекрестке в центре Астрахани грузовая «Газель» после столкновения с «Ладой Гранта» на высокой скорости выехала на тротуар и врезалась в пешеходов, которые ожидали зеленого света у дорожного перехода. Никто не пострадал.

ДТП произошло около 09:30 мск на перекрестке улиц Николая Островского и Кирова. За рулем «Лада Гранта» был 24-летний водитель. Он поворачивал с Николая Островского на Кубанскую улицу и не уступил дорогу «Газели».

Водитель автофургона в последний момент пытался уйти от столкновения, но зацепил «Ладу» и по инерции выехал на тротуар. В эту минуту у пешеходного перехода стояли шесть человек. По предварительным данным управления МВД по региону, в результате аварии никто не пострадал. Одну девушку осмотрели на месте. От медицинской помощи она отказалась.