В Башкирии на территории 11 районов ввели режим ЧС

В связи с гибелью посевов сельскохозяйственных культур из-за переувлажнения почвы с 8 августа по 15 сентября на территории 11 районов Башкирии вводится режим чрезвычайной ситуации. Соответствующее распоряжение главы республики от 30 сентября опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Режим ЧС вводится на территориях Бирского, Благоварского, Благовещенского, Иглинского, Илишевского, Калтасинского, Кигинского, Краснокамского, Мишкинского, Татышлинского и Чишминского районов.

Районным администрациям рекомендуется совместно с руководителями отраслевых организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств до 8 октября направить в минсельхоз республики документы, обосновывающие ущерб от гибели сельхозкультур и затраты на их выращивание до момента гибели.

Из-за продолжительных дождей в августе и начале сентября в 11 районах погибло 8,5 тыс. га посевов сельхозкультур. Ущерб предварительно оценивается в 114 млн руб.

Майя Иванова