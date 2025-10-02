В Ижевске тестируют технологию ICG-флуоресцентной навигации

В Республиканском клиническом онкодиспансере Ижевска на протяжении двух недель тестируют технологию ICG-флуоресцентной навигации. Как сообщает пресс-служба минздрава Удмуртии, эта методика позволяет с помощью специального красителя подсвечивать сосудистую систему, лимфатические пути и опухоли, что способствует более точному проведению операций.

«Применение этой технологии позволит нам проводить операции более точно и сделать их менее травмирующими. Также она позволяет не удалять все лимфоузлы, что особенно важно для пациенток с раком молочной железы и раком шейки матки. Сейчас оборудование находится у нас на тестировании, в планах закупить его для онкодиспансера и использовать при проведении высокотехнологичных операций»,— рассказал главный врач Республиканского онкодиспансера Алексей Иванов.

Технология уже применяется при операциях на пациентах с раком желудка, груди и шейки матки, позволяя точно определять границы опухоли и здоровых тканей.

Анастасия Лопатина