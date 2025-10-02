Бастрыкин хочет знать, почему ярославскому сироте не дали жилье

Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования дела по факту необеспечения квартирой жителя Ярославской области, оставшегося в несовершеннолетнем возрасте без попечения родителей. Об этом сообщает информационный центр СК России.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Житель региона обратился к господину Бастрыкину через приемную в соцсетях. Он сообщил, что в 2021 году встал на учет для получения жилого помещения, но до сих пор его права не реализованы. В настоящее время ярославский СК расследует по данному факту уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность).

«Председатель СК РФ Александр Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по Ярославской области Александра Бессмельцева доклад о предварительных и окончательных результатах расследования уголовного дела»,— говорится в сообщении центра.

Алла Чижова