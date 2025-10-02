В выходные движение трамваев №1, 7 и 10 в Ижевске будет закрыто из-за ремонта путей

В ближайшие выходные движение трамваев №1, 7 и 10 в городок Металлургов будет закрыто, сообщает пресс-служба администрации Ижевска. На участке от ул. 30 лет Победы до ул. Кирова путейцы заменят 412 м одиночного пути.

Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

В связи с ремонтом трамвайных путей, движение общественного транспорта ограничат с 22:00 3 октября до 4:00 6 октября на участке от магазина «Океан» до Сквера металлургов. Ремонт проводится без перекрытия проезжей части.

Анастасия Лопатина