Россельхознадзор изъял 425 кг рыбной продукции в Нижегородской области

Управление Россельхознадзора выявило в Нижегородской области 425 кг рыбной продукции без ветеринарных сопроводительных документов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства 2 октября.

В конце сентября инспекторы во время совместного рейда с ГИБДД проверили шесть автомобилей. Выявленную в одном автомобиле партию сомнительной продукции задержали. В отношении нарушителя приняты меры реагирования, предусмотренные законодательством. Какие именно, не уточняется.

Галина Шамберина