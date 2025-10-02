Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Россельхознадзор изъял 425 кг рыбной продукции в Нижегородской области

Управление Россельхознадзора выявило в Нижегородской области 425 кг рыбной продукции без ветеринарных сопроводительных документов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства 2 октября.

Фото: Владимир Павлов, Коммерсантъ

В конце сентября инспекторы во время совместного рейда с ГИБДД проверили шесть автомобилей. Выявленную в одном автомобиле партию сомнительной продукции задержали. В отношении нарушителя приняты меры реагирования, предусмотренные законодательством. Какие именно, не уточняется.

Галина Шамберина