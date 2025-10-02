Самокатчик не уехал от компенсации

«Первый пошел»: суд взыскал с самокатчика больше 1,5 млн руб. за наезд на пенсионерку. Из них 900 тыс. руб. — за моральный ущерб. Остальная сумма компенсирует медицинские расходы. Инцидент произошел в Санкт-Петербурге в мае 2022 года, в результате чего женщина оказалась в инвалидном кресле. При этом изначально ответчиками выступали служба доставки еды и сервис кикшеринга. Тему продолжит Анжела Гаплевская.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Курьер сбил Елену Александровну весной. Последствиями аварии для нее стали сиделка, инвалидное кресло, ходунки и костыли. Подать иск в Красносельский районный суд петербурженка смогла только через полтора года. Ответчиками стали юрлица «Яндекс Еды»и «МТС Юрента».

Найти Антона — ключевого фигуранта — оказалось непросто, рассказывает руководитель Объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева: «Водителя самоката в качестве ответчика изначально не было, его разыскивали. Суд направлял запросы, опираясь на данные видеокамер и свидетельские показания. Пострадавшая женщина пожилая, после наезда самоката она до сих пор до конца не восстановилась.

Поэтому суд посчитал, что именно такая компенсация морального вреда может несколько скрасить случившееся и послужит, в том числе для ответчика поводом в следующий раз быть более осторожным».

Заседание на основании истребования доказательств откладывалось четыре раза. Часто пострадавший может долгое время находиться в шоке и не зафиксировать нарушителя. В такие моменты человек разве что запомнит цвет самоката. Некоторые кикшеринговые сервисы получают порядка пяти подобных исков в месяц. Компания тратит очень много ресурсов на то, чтобы участвовать в разбирательствах, предоставлять информацию и направлять юриста, отмечает руководитель группы по судебно-претензионной работе «МТС Юрент» Влад Немыкин: «Экспертизы долго "висели", уже даже успела сформироваться практика по делам данной категории.

К нам часто обращаются с исками, мотивируя это тем, что электросамокат — источник повышенной опасности. Но суды не признают таковыми шеринговые самокаты в силу слабых технических характеристик и низкой мощности. Гражданским законодательством прямо предусмотрено, что если лицо владеет транспортным средством на законном основании, а договор аренды является законным основанием, то он несет ответственность за причиненный вред».

В данном случае суд сравнил нарушение с автомобильным ДТП. Но общей судебной практики пока нет, говорит адвокат, старший партнер Legal Brains Дмитрий Тылту. Инцидент Елены Александровны и Антона станет хорошим прецедентом, уверен он: «Самокаты уже неоднократно признавались судами источниками повышенной опасности, и в этой ситуации ответственность несет именно владелец, то есть кикшеринговая компания.

Ситуация показала, что кикшеринговым компаниям важно и нужно самостоятельно устанавливать тех, кто причинил вред — то есть лиц, арендовавших самокаты — чтобы именно эти люди несли ответственность».

Сервисы уже внедряют механизмы, которые способствуют привлечению к ответственности нарушителей, отмечает эксперт по безопасности на транспорте Юлия Манн: «Задача шеринговой компании — максимально возможным законным способом провести идентификацию этого лица. Единственный, наверное, возможный законодательный способ — это привязать банковскую карту, потому что у банка есть полномочия идентифицировать человека».

При этом большинство аварийных ситуаций возникает по вине частников, говорят эксперты. Для них меры контроля еще предстоит придумать.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Анжела Гаплевская