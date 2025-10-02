В Башкирии бензин за месяц подорожал на 1,32%

С 1-го по 29 сентября средние цены на автомобильный бензин в Башкирии выросли с 59,71 руб. до 60,5 руб. за литр, следует из еженедельных отчетов Росстата. Таким образом, рост составил 1,32%. Стоимость дизельного топлива увеличилась с 68,83 руб. до 69,29 руб. за литр, на 0,67%.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Бензин марки АИ-92 подорожал на 1,45% (до 58,19 руб. за литр), АИ-95 — на 1,26% (до 62,62 руб.), АИ-98 и выше — на 0,2% (до 82,63 руб.).

За последнюю неделю рост цен на бензин составил около 0,32%, на дизель — 0,43%.

В августе (с 28 июля по 1 сентября) бензин в Башкирии подорожал на 1,22%, дизельное топливо — на 0,04%.

Средние цены на автомобильный бензин в регионах Приволжского федерального округа за месяц выросли с 60,19 руб. до 62,10 руб. за литр (на 3,17%), на солярку — с 68,59 руб. до 69,80 руб. за литр (на 1,76%).

Идэль Гумеров