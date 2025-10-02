Муниципальное предприятие в Башкирии оштрафовали за загрязнение водоема

Директор раевского МУП «Агротехснаб» Фидаиль Искужин привлечен к административной ответственности за нарушение природоохранного законодательства. По данным пресс-службы прокуратуры Башкирии, предприятию вменяется сброс сточных вод в реку Миссарку без должной очистки.

После прокурорской проверки Фидаиль Искужин привлечен к административной ответственности за непредставление декларации о воздействии на окружающую среду (ст. 8.5 КоАП РФ). Руководимое им предприятие оштрафовано на 155 тыс. руб. за нарушение правил охраны среды обитания водных биоресурсов (ст. 8.33 КоАП РФ) и требований к охране водоемов (ч. 4 ст. 8.13 КоАП РФ).

Муниципальное унитарное предприятие по материально-техническому обеспечению «Агротехснаб» зарегистрировано в селе Раевский Альшеевского района в марте 2003 года. Организация занимается забором и очисткой воды для питьевых и промышленных нужд. Учредителем предприятия является Раевский сельсовет. Выручка в 2024 году составила 32,4 млн руб. при нулевой чистой прибыли.

Майя Иванова