Энергетики «Россети Тюмень» стали лучшими в России по обслуживанию высокоавтоматизированных подстанций

В Екатеринбурге подвели итоги Межрегиональных соревнований профессионального мастерства среди специалистов по обслуживанию устройств релейной защиты и автоматизированных систем управления технологическими процессами. За звание лучших боролись более 20 команд со всей сраны. В номинации «Лучшая команда на этапе «Комплексные испытания элементов высокоавтоматизированных подстанций» победили сотрудники «Россети Тюмень».



Системообразующая энергокомпания занимает лидирующие позиции в России по числу внедренных высокоавтоматизированных подстанций (ВАПС). ВАПС отличаются от традиционных центров питания использованием цифровых технологий для контроля и управления технологическими процессами на энергообъекте. За последние пять лет «Россети Тюмень» ввели в ХМАО-Югре и ЯНАО шесть высокоавтоматизированных подстанций для электроснабжения крупнейших нефтяных и газовых проектов.

Высокий профессионализм персонала обусловлен также кадровой политикой «Россети Тюмень». В 2025 году в Корпоративном учебном центре компании внедрили программу подготовки высококвалифицированных специалистов для обслуживания ВАПС. Практические навыки энергетики отрабатывают на мультивендорном стенде-тренажере российского производства, который имитирует работу оборудования РЗА и АСУТП.

АО «Россети Тюмень»