На Дону задержали похитителя пожертвований из храма в Новочеркасске

В Ростовской области арестован 50-летний житель столицы региона по подозрению в хищении пожертвований (ч. 2 ст.158 УК РФ) из Храма Преподобного Сергия Радонежского. Фигурант был ранее судим за подобные преступления. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России.

О пропаже ящика с пожертвованиями в дежурную часть заявил служитель храма. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска оперативно вышли на след подозреваемого.

Выяснилось, что преступник, воспользовавшись отсутствием свидетелей ночью, проник в церковь, взломав замок и забрал ящик, в котором находилось 200 тыс. руб.

Похищенные деньги он потратил по своему усмотрению.

