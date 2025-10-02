Умер главный редактор газеты «Вечерняя Москва» Александр Куприянов

Ушел из жизни главный редактор газеты «Вечерняя Москва» Александр Куприянов. Ему было 74 года. Он занимал должность главного редактора издания с 2011 года. О дате и времени прощания станет известно позже.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Куприянов

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Александр Куприянов

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Это невосполнимая утрата для коллектива "Вечерней Москвы". Редакция выражает соболезнования родным и близким Александра Ивановича»,— сообщила газета.

Александр Куприянов родился 31 июля 1951 года. Окончил Хабаровский педагогический университет по специальности учителя русского языка и литературы. В журналистику пришел в 1982 году.

Заслуженный работник культуры РФ, удостоен ордена Дружбы за вклад в развитие СМИ и ордена «Знак Почета». Лауреат премии «Золотое перо России». Лауреат премии «Медиа-менеджер России».