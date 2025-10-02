Умер главный редактор газеты «Вечерняя Москва» Александр Куприянов
Ушел из жизни главный редактор газеты «Вечерняя Москва» Александр Куприянов. Ему было 74 года. Он занимал должность главного редактора издания с 2011 года. О дате и времени прощания станет известно позже.
Александр Куприянов
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
«Это невосполнимая утрата для коллектива "Вечерней Москвы". Редакция выражает соболезнования родным и близким Александра Ивановича»,— сообщила газета.
Александр Куприянов родился 31 июля 1951 года. Окончил Хабаровский педагогический университет по специальности учителя русского языка и литературы. В журналистику пришел в 1982 году.
Заслуженный работник культуры РФ, удостоен ордена Дружбы за вклад в развитие СМИ и ордена «Знак Почета». Лауреат премии «Золотое перо России». Лауреат премии «Медиа-менеджер России».