Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Умер главный редактор газеты «Вечерняя Москва» Александр Куприянов

Ушел из жизни главный редактор газеты «Вечерняя Москва» Александр Куприянов. Ему было 74 года. Он занимал должность главного редактора издания с 2011 года. О дате и времени прощания станет известно позже.

Александр Куприянов

Александр Куприянов

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Александр Куприянов

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Это невосполнимая утрата для коллектива "Вечерней Москвы". Редакция выражает соболезнования родным и близким Александра Ивановича»,— сообщила газета.

Александр Куприянов родился 31 июля 1951 года. Окончил Хабаровский педагогический университет по специальности учителя русского языка и литературы. В журналистику пришел в 1982 году.

Заслуженный работник культуры РФ, удостоен ордена Дружбы за вклад в развитие СМИ и ордена «Знак Почета». Лауреат премии «Золотое перо России». Лауреат премии «Медиа-менеджер России».

Новости компаний Все