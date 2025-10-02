Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Ростовская область получила дополнительные 136 млн на программу расселения

Ростовская область получила дополнительно более 136 млн руб. из федерального бюджета на переселение жителей из аварийного жилья. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства со ссылкой на вице-премьера Марата Хуснуллина.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Заявки на новый этап программы переселения граждан одобрили десяти субъектам, включая Ростовскую область. За счет дополнительных средств в донском регионе в новые дома переедут 193 человека.

«В настоящее время продолжается рассмотрение заявок на финансирование программ переселения из аварийного фонда по нацпроекту «Инфраструктура для жизни»»,— заявил господин Хуснуллин.

Вице-премьер отметил, что в предыдущие годы программа реализовывалась с опережением графика. «Важно, чтобы набранный темп не сбавлялся»,— подчеркнул он.

В настоящее время 269 тыс. кв. м жилья в Ростовской области признано непригодным для проживания. Три четверти такого фонда сосредоточено в Ростове, Шахтах, Новошахтинске, Гуково и Белокалитвинском районе.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что в 2025 году на расселение 50 тыс. кв. м аварийного жилья направят более 3,5 млрд руб. из областного бюджета и Фонда развития территорий.

Валентина Любашенко

